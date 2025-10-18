"Keine Könige": Millionen-Protest gegen Trump in über 800 Städten

New York City/Pittsburgh/Bethesda (USA) - In den USA haben Gegner der Politik von Präsident Donald Trump (79) erneut zu landesweiten Protesten aufgerufen. Unter dem Motto "No Kings" - zu Deutsch: "Keine Könige" - fanden an zahlreichen Orten Demonstrationen statt.

New York: Tausende von Demonstranten füllen den Times Square während einer "No Kings"-Demonstration. © Olga Fedorova/AP/dpa

Die Organisatoren erklärten, sie wollten damit ein Zeichen gegen die ihrer Ansicht nach autoritäre Politik Trumps setzen.

Am Mittag (Ortszeit) teilten sie mit, Millionen Menschen beteiligten sich in mehr als 800 Städten friedlich an Demonstrationen. Beim Sender CNN war von 2500 Protesten landesweit die Rede.

In New York hatten sich am Mittag mehrere Zehntausende versammelt.

Eine Helferin sagte der Deutschen Presse-Agentur am Times Square, die Menge habe die Straße gen Süden bis zum Union Square gefüllt - also über mehrere Kilometer. Proteste gab es zudem in der Hauptstadt Washington, Boston, Atlanta, Chicago, Los Angeles und zahlreichen weiteren Städten.

In Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania gingen Tausende Menschen auf die Straße, wie eine dpa-Reporterin berichtete. Auch in kleineren Orten wie Bethesda im Umland von Washington und im Sarasota County in Florida beteiligten sich Menschen an den Kundgebungen.