Toxische Rivalität zwischen Ivanka und Melania Trump: "Sie betrachten sich als Todfeinde"

New York (USA) - Spielt sich hinter der goldenen Fassade des Trump Tower ein erbitterter Erbschaftskrieg zwischen Ivanka und Melania Trump ab? Insider-Aussagen deuten darauf hin.

Die Trump-Familie im Juli 2022 bei der Beerdigung von Ivana Trump (†73). © Julia Nikhinson/AP/dpa

Wie RadarOnline berichtete, sind Donald Trumps (79) älteste Tochter Ivanka (44) und deren Stiefmutter Melania (55) seit Jahren in einen erbitterten Konflikt um das milliardenschwere Erbe des Präsidenten verwickelt.

Anonymen Insidern aus dem Umfeld der Familie zufolge hat sich die Familienfehde so sehr verschärft, dass sie Trumps Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 fast gefährdet hätte.

Laut Einschätzung der Quellen fühlt sich der US-Präsident unentwegt zwischen Ivanka und Melania hin- und hergezogen. Ihre Feindseligkeit sei geprägt von bösen Sticheleien und hinterhältigen Taktiken auf beiden Seiten.

"Melania und Ivanka hassen es, sich im selben Raum aufzuhalten - und sprechen nie miteinander, außer um sich gegenseitig mit gehässigen Kommentaren zu beschimpfen. Seit dem ersten Moment, als sie sich begegneten, betrachten sie sich gegenseitig als Todfeinde", hieß es vonseiten eines Insiders.

Demnach soll Ivanka Melania für eine geldgierige Opportunistin halten, die ihrer 2022 verstorbenen Mutter Ivana (†73) aus der High Society nicht das Wasser reichen könne. Melania hingegen soll ihre älteste Stieftochter als "Prinzessin" und "verwöhnte Göre" mit einem ungezügelten Anspruchsdenken bezeichnen.