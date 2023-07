Mutmaßlicher Serienmörder arbeitete offenbar für Donald Trump

New York - Im Fall des mutmaßlichen US-Serienmörders Rex Heuermann (59) kommt ein weiteres, bizarres Detail ans Licht: Als Architekt soll er für Ex-Präsident Donald Trump (77) gearbeitet haben!

Architekt Rex Heuermann (59) steht in Verdacht für eine Mordserie verantwortlich zu sein. © RH Architects

Der am 15. Juli festgenommene New Yorker Architekt Rex Heuermann steht im Verdacht mindestens drei Frauen im Großraum der größten Stadt der Vereinigten Staaten getötet und am Strand Gilgo Beach verscharrt zu haben.

Laut Daily Mail soll Heuermann für Donald Trump gearbeitet haben. Das Unternehmen des Ex-US-Präsidenten beauftragte die Firma des Architekten demnach im Jahr 2018, das 72-stöckige Trump-Gebäude an der New Yorker Wall Street zu verschönern.

Konkret soll es sich dabei um die Renovierung von Büroräumen im 17. Stock gehandelt haben, sowie die Änderung von Trennwänden und Sanitäranlagen, so Daily Mail.

Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich dem Bericht zufolge auf circa 200.000 Dollar.

Neben der feinen Adresse in Manhatten war die von Rex Heuermann 1994 gegründete Firma auch am Bau von Nike- und Footlocker-Filialen beteiligt.