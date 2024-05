Nazi-Rhetorik? Trump wirbt im Wahlkampf mit "vereintem Reich"!

In einem Wahlkampf-Clip wirbt Ex-Präsident Donald Trump (77) mit dem Begriff "Reich". © Chris Delmas / AFP

Auf den ersten Blick wirkt das Video, das am Montag auf Trumps offiziellem Profil auf seiner eigenen Plattform "Truth Social" veröffentlicht wurde, relativ harmlos.

Zu sehen ist, wie der umstrittene Republikaner seine politischen Botschaften im Stil klassischer Zeitungsüberschriften über den Bildschirm flackern lässt. So weit, so gut.

Bei den schnellen Schnitten springen dem Betrachter eigentlich nur die fett gedruckten Zeilen - etwa "Es ist ein Erdrutsch! Trump gewinnt!", "Die Wirtschaft boomt!" oder "Die Grenze ist geschlossen" - ins Auge. Der große Aufreger steckt jedoch im Detail.

Denn unter der dick gedruckten Überschrift "What's next for America?" ("Was kommt als Nächstes für Amerika?") findet sich eine Unterschrift, in der es heißt: "Industrial strength significantly increased driven by the creation of a unified Reich." Zu Deutsch: "Die industrielle Stärke nahm durch die Schaffung eines geeinten Reiches erheblich zu."

Trumps Gegner stören sich dabei vor allem über die Wortwahl "Unified Reich", hinter der sie eine Phrase aus der Zeit von Nazi-Deutschland vermuteten.