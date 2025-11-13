Vom Missbrauch gewusst? Neue E-Mails werfen Fragen zur Beziehung zwischen Trump und Epstein auf

USA - Die Affären rund um Jeffrey Epstein (†66) werden nicht weniger - nun tauchten neue E-Mails auf, die angeblich belegen, dass US-Präsident Donald Trump (79) "von den Mädchen" und dem sexuellen Missbrauch wusste.

US-Präsident Donald Trump (79) soll über Jeffrey Epsteins Machenschaften Bescheid gewusst haben. © Evan Vucci/AP/dpa

Die Beziehung zwischen dem 79-Jährigen und dem verurteilten Sexualstraftäter sorgte schon lange für viele Fragen.

Wie People berichtete, veröffentlichten Demokraten im US-Ausschuss für Aufsicht und Rechenschaft drei E-Mails, die Epstein geschrieben haben soll.

Eine davon ging an seine langjährige Vertraute Ghislaine Maxwell (63), die beiden anderen an den Autor und Journalisten Michael Wolff (72).

Die E-Mails stammten angeblich aus einem Paket von 23.000 Dokumenten, das der Ausschuss aus Epsteins Nachlass erhalten haben soll.

"Ich möchte, dass dir klar wird, dass der Hund, der nicht gebellt hat, Trump ist (…). [Name des Opfers geschwärzt] verbrachte Stunden bei mir zu Hause mit ihm, er wurde nie ein einziges Mal erwähnt", schrieb der 66-Jährige offenbar in der Nachricht an Maxwell im Jahr 2011.

Epstein, ein US-amerikanischer Millionär, soll einen Ring zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger aufgebaut haben - der geschwärzte Name bezog sich wohl auf eines dieser Mädchen.