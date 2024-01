Schlappe vor Gericht für Trump! Millionenzahlung wird fällig

New York - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump (77) ist in einem zweiten Verleumdungsprozess zu einer weiteren Entschädigungszahlung von 83,3 Millionen Dollar (etwa 77 Millionen Euro) an die US-Autorin E. Jean Carroll verurteilt worden. Das entschied eine mit sieben Männern und zwei Frauen besetzte Geschworenenjury am Freitag (Ortszeit) nach rund zweistündigen Beratungen an einem Gericht in New York.