"Schlechtesten Tag" seit Beginn des Prozesses: Zeuge belastet Donald Trump mit winziger Notiz

New York (USA) - Am gestrigen Dienstag hatte Donald Trump (77) seinen wohl "schlimmsten Tag" im Betrugsprozess, der gegen ihn derzeit in New York läuft. Ein früherer leitender Angestellte war als Zeuge geladen und brachte den Ex-Präsidenten mit der unklaren Mathematik von Firmendokumenten in Verbindung, wegen derer jener angeklagt ist.