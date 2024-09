"Sie essen Katzen": Trump-Parodie geht viral

Scott bietet den Einwohnern von Springfield scherzhaft verschiedene Nahrungsmittel an, darunter Brot, Eier und Karotten. Um den Song parodistisch abzurunden, fügt er Hundebellen und Katzenmiauen hinzu.

"Ich beschloss, es zu versuchen, und hatte innerhalb weniger Minuten die Grundidee für den Song", so der YouTuber.

Mit seinem Song "Eating the Cats ft. Donald Trump" hat sich der südafrikanische Musiker " The Kiffness " alias David Scott (36) über die Behauptungen Trumps lustig gemacht.

Mit mehr als 5 Millionen Aufrufen innerhalb weniger Tage wurde der Trump-Song zu einem viralen Hit. Laut Scott konnte sein Remix allein bis Dienstagabend 16.000 US-Dollar einspielen. Den Erlös will er an die Tierschutzorganisation Clark County SPCA in Springfield (Ohio) spenden.

"Sie freuen sich sehr über die Finanzierung durch den Song, da sie stark auf Spenden angewiesen sind, um ihren Betrieb aufrechtzuerhalten", so Scott.

"Als Südafrikaner bin ich überparteilich. Unabhängig von der politischen Zugehörigkeit vereinen uns Musik und Tiere, und das ist es, was ich mit diesem Song versuche. Mein Gebet für die USA ist, dass die Wahlen frei und fair ablaufen", so der YouTuber.