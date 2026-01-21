Trump fordert Grönland, doch überrascht mit Militär-Ansage

Davos (Schweiz) - US-Präsident Donald Trump (79) hat seine Ansprüche auf das zum Königreich Dänemark gehörende Grönland bekräftigt. Nur die USA könnten "dieses riesige Stück Land" verteidigen, sagte Trump beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos. Gleichzeitig schloss er militärische Gewalt zur Übernahme Grönlands erstmals aus.

US-Präsident Donald Trump (79) bei seiner Rede in Davos. © dpa/KEYSTONE | Gian Ehrenzeller

"Ich muss keine Gewalt anwenden, ich will keine Gewalt anwenden, ich werde keine Gewalt anwenden", sagte er den Nato-Partnern am Mittwoch. "Das ist wahrscheinlich die wichtigste Aussage, die ich gemacht habe, denn die Leute dachten, ich würde Gewalt anwenden", fügte er hinzu.

Gleichzeitig unterstrich er: "Wir brauchen es für die strategische nationale Sicherheit und die internationale Sicherheit." Er strebe darüber "unverzügliche Verhandlungen" mit Europa an.

Tatsache sei, dass keine Nation oder Gruppe von Nationen in der Lage sei, Grönland zu sichern. Eine Übernahme durch die USA sei "gut für Europa", sagte Trump. Das sei auch "keine Bedrohung für die Nato", meinte der US-Präsident. Er kritisierte das Bündnis dafür, so viel zu nehmen und so wenig zu geben. Für die Verteidigung der Insel müsse Grönland in den Besitz der USA übergehen - mit weniger könne sie nicht verteidigt werden.

Mit wem verhandelt werde, sagte Trump nicht - Dänemark und weitere europäische Staaten hatten stets bekräftigt, dass die Insel nicht zum Verkauf steht.