Bei Besuch im Ford-Werk: Donald Trump zeigt Mitarbeiter den Stinkefinger

Detroit - US-Präsident Donald Trump (79) hat den schmählichen Zwischenruf eines Werkarbeiters denkbar vulgär quittiert.

Donald Trump (79) wurde im Zuge seines Besuchs im Ford-Werk in Michigan von einem Mitarbeiter angepöbelt. Der US-Präsident zeigte daraufhin den Mittelfinger. © Evan Vucci/AP/dpa

Wie eine im Internet verbreitete Handyaufnahme zeigte, formte Trump bei einem Werkbesuch am Dienstag (Ortszeit) zweimal deutlich mit dem Mund den Ausdruck "Fuck you" in Richtung des Störers und zeigte den Mittelfinger.

Die Szene ereignete sich laut US-Medien in einer Fabrik des US-Autobauers Ford im US-Bundesstaat Michigan.

Trumps Kommunikationsdirektor Steven Cheung (43) bestätigte der "Washington Post" die Authentizität der Aufnahmen.

"Ein Geisteskranker schrie in einem Wutanfall wild Flüche, und der Präsident gab eine angemessene und unmissverständliche Antwort", hieß es in einem Statement des Sprechers, das der Zeitung und weiteren US-Medien vorlag.

Den Berichten zufolge beleidigte der Werkangestellte Trump als "Pädophilen-Beschützer". Befragt von der "Washington Post", bestätigte der mutmaßliche Zwischenrufer, dass sich seine Beschimpfung auf Trumps Agieren im Skandal um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein bezogen habe. Er spüre wegen des Ausrufs "definitiv keine Reue", sagte der 40-Jährige der Zeitung.