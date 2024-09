Trump-Stratege will Staat verloren geben, doch Ex-Präsident reagiert sofort!

New Hampshire (USA) - Aufgeben war noch nie eine Option für ihn! Ex-US-Präsident Donald Trump (78) fiebert den anstehenden Präsidentschaftswahlen am 5. November entgegen. Dabei will er keinen Staat einfach so abschenken. Teile seines eigenen Teams sehen das offenbar anders, was nun Konsequenzen nach sich zog.