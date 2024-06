Trump trifft auf jungen Doppelgänger: Was er dann tut, rührt Kind zu Tränen!

Hat sich extra für sein großes Idol in Schale geschmissen: Dieses Kind wusste offenbar genau, wie es bei Ex-US-Präsident Donald Trump (78) punkten kann. © Screenshot/X/margommartin

Der republikanische Präsidentschaftskandidat, dessen offizielle Kandidatur nur noch reine Formsache ist und Mitte Juli endgültig abgesegnet sein dürfte, tourt derzeit durch die besonders umkämpften amerikanischen "Swing States", wo es am Ende auf jede Stimme ankommt.

So war Trump am gestrigen Samstag im hart umkämpften Bundesstaat Pennsylvania auf Stimmenfang und heizte in bester Trump-Manier die Menge im Liacouras Centre an der Temple University in Philadelphia auf.

Nach Informationen der "Daily Mail" nutzte der ambitionierte Ex-Präsident den Tag, um im Vorfeld seiner Rally einen kurzen Abstecher in eine Imbissbude mit dem klangvollen Namen "Tony and Nick's Steaks" zu machen.

Dort wartete im wahrsten Sinne des Wortes eine kleine Überraschung auf ihn. In einem kurzen Clip, der auf X die Runde machte, ist ein Junge zu sehen, der offenbar total vernarrt in Trump ist - und seinem großen Idol mit klassischer roter Trump-Krawatte, dunkelblauem Anzug und unverwechselbar blondem "Trump-Toupet" optisch wie aus einem Guss glich.