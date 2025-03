Trump über steigende Auto-Preise: "Das ist mir völlig egal"

Angesichts der globalen Lieferketten dürften Trumps Zölle sowohl deutsche als auch US- Autobauer treffen.

Trump hatte kürzlich Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Autos und Autozubehör eingeführt, die nicht in den USA hergestellt werden. Diese Zölle sollen ab dem 3. April gelten.

Darauf antwortete Trump: "Es ist mir völlig egal. Ich hoffe, sie erhöhen ihre Preise, weil wenn sie das tun, werden die Menschen in Amerika hergestellte Autos kaufen. Wir haben reichlich davon."

In einem Interview mit dem TV-Sender NBC wurde Trump auf die Äußerungen von US-Autobauern angesprochen, die vor Preiserhöhungen infolge der Zölle gewarnt hatten.

Der Präsident hofft, mit den Zöllen die heimische Wirtschaft stärken zu können. Experten warnen jedoch vor höheren Preisen für die Verbraucher und möglichen negativen Auswirkungen auf die globalen Lieferketten und den internationalen Handel.

Sie befürchten einen internationalen Handelskrieg mit verheerenden Folgen für die Weltwirtschaft.

Auf die Frage in dem NBC-Interview, was er besorgten Auto-Managern sagen würde, antwortete Trump nur: "Die Botschaft ist: Glückwunsch. Wenn ihr euer Auto in den USA baut, werdet ihr viel Geld verdienen."