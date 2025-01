Trumps Gaza-Plan: "Werden das Ding ausräumen"

An Bord der Air Force One stellte sich Donald Trump (78) den Fragen der mitgereisten Journalisten. © Mandel Ngan/AFP

15 Monate dauerte der blutige Krieg zwischen Israel und der Hamas. Nun herrscht zwar eine wackelige Waffenruhe, aber weite Teile des Gazastreifens liegen in Trümmern, Millionen sind obdachlos. Donald Trump will Abhilfe schaffen, er will den Gazastreifen "ausräumen".

Das erklärte der US-Präsident an Bord der Air Force One vor mitgereisten Journalisten, berichtet die Nachrichtenagentur AP.

Nach seinen Vorstellungen soll ein Großteil der knapp zwei Millionen Einwohner des rund 40 Kilometer langen und 14 Kilometer breiten Küstenstreifens umgesiedelt werden.

Ganz konkret schwebte ihm vor, die Menschen nach Ägypten und Jordanien umzusiedeln. "Ich möchte, dass Ägypten Menschen aufnimmt", forderte Trump und ergänzte: "Es geht hier um wahrscheinlich anderthalb Millionen Menschen, und wir räumen das Ding einfach aus und sagen: 'Wisst ihr, es ist vorbei.'"

Trump schlug vor: "Ich würde gerne mit einigen arabischen Nationen zusammenarbeiten und an einem anderen Ort Wohnungen bauen, wo sie vielleicht zur Abwechslung mal in Frieden leben können." Die Lösung könne "vorübergehend" oder auch "langfristig" sein.