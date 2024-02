Heikler Vorstoß: Sollte Europa Bodentruppen in die Ukraine schicken?

Paris - Während Deutschland immer noch hitzig über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine diskutiert, denkt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (46) schon weiter. Auf einer Ukraine-Konferenz brachte er jetzt den Einsatz von westlichen Bodentruppen ins Gespräch.

Die Diskussion über westliche Bodentruppen in der Ukraine ist entbrannt. © IMAGO/ABACAPRESS

"Es gibt heute keinen Konsens darüber, offiziell Bodentruppen zu entsenden. Aber in der Dynamik darf nichts ausgeschlossen werden. Wir werden alles tun, was nötig ist, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann", so Macron.

Er wollte die Namen der Länder, die dies unterstützen würden, nicht nennen, antwortete aber zweideutig: "Ich habe also keineswegs gesagt, dass Frankreich dies nicht befürwortet. Nichts darf ausgeschlossen werden, um unser Ziel zu verfolgen."

Auf Unterstützung aus Deutschland darf der 46-Jährige beim Thema Bodentruppen aber wohl nicht hoffen. "Es ist ausgeschlossen und das ist auch immer unsere klare Linie gewesen, dass wir nicht Kriegspartei werden und keine deutschen Soldaten in die Ukraine schicken", sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (54) gestern am Rande einer Grünen-Fraktionssitzung in Leipzig.

"Ich freue mich, dass Frankreich sich Gedanken macht, wie es die Ukraine besser unterstützen kann. Aber wenn ich einen Hinweis geben darf: Liefert mehr Waffen!"