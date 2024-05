Fast 25 Jahre Unterschied! So kam Emmanuel Macron zu seiner viel älteren Frau

Dresden - Nachdem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (46) seinen Besuch in Elbflorenz im vergangenen Jahr kurzfristig absagen musste, will er den nun am heutigen Montag nachholen. Höhepunkt ist eine Rede vor der Frauenkirche, der sicherlich auch Frau Brigitte (71) aufmerksam lauschen wird. Eines wird dann unübersehbar sein: der Altersunterschied zwischen den beiden.