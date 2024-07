Joe Biden lässt es bleiben! US-Präsident verzichtet auf Kandidatur

Washington - Für den mächtigsten Mann der Welt wurde der Druck am Ende zu groß: US-Präsident Joe Biden (81) bewirbt sich nicht mehr um eine zweite Amtszeit. Seinen Rückzug aus dem Wahlkampf gegen Donald Trump (78) verkündete er am Sonntagabend in einem persönlich unterschriebenen Brief, den er via X veröffentlichte.