US-Präsident Joe Biden hat Corona und bricht Wahlkampfreise ab!

Joe Biden (81) kehrt in sein Haus in Rehoboth Beach (Delaware) zurück, um sich selbst zu isolieren, nachdem er positiv auf COVID-19 getestet wurde. © Susan Walsh/AP/dpa

Nach einem positiven Coronatest musste der 81-Jährige am gestrigen Mittwoch (Ortszeit) eine Wahlkampfreise im Bundesstaat Nevada abbrechen. Der Demokrat zog sich mit leichten Symptomen in sein Privathaus in Rehoboth im Bundesstaat Delaware zurück.

Nach dem Attentat auf den Republikaner Donald Trump (78) bei einem Wahlkampfauftritt am Wochenende war die Debatte über Bidens Kandidatur kurzzeitig in den Hintergrund gerückt. Nun ist sie zurück.

Nach mehreren anderen Parteikollegen rief der prominente demokratische Abgeordnete aus dem Repräsentantenhaus, Adam Schiff (64), den 81-Jährigen auf, aus dem Präsidentschaftsrennen auszusteigen.

Die beiden Top-Demokraten im US-Kongresses, Hakeem Jeffries (53) und Chuck Schumer (73), warnten Biden übereinstimmenden Medienberichten bereits in der vergangenen Woche davor, an seiner Präsidentschaftsbewerbung festzuhalten.