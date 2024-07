Joe Biden lässt es bleiben! US-Präsident verzichtet auf Kandidatur

Joe Biden (81) verzichtet auf eine (weitere) Kandidatur als US-Präsident. © Susan Walsh/AP/dpa

"Ich glaube, es ist im besten Interesse meiner Partei und des Landes, wenn ich mich zurückziehe", erklärte der 81-Jährige am Sonntag in einem Brief, den er im Onlinedienst X veröffentlichte.