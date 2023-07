Zu viel Biss im Weißen Haus: Joe Bidens Hund macht Jagd auf Mitarbeiter

Washington D.C. (USA) - Es ist eine unheimliche Serie! Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der Schäferhund von US -Präsident Joe Biden (80) immer wieder durch sein aggressives Verhalten gegenüber Mitarbeitern des Weißen Hauses auffallen.

Das Herrchen und sein Hund: Der zwei Jahre alte Deutsche Schäferhund "Commander" ist der ganze Stolz von US-Präsident Joe Biden (80) und ein "Serientäter" im Weißen Haus. © Adam Schultz/The White House via AP/dpa

Der wohl mächtigste Mann der Welt ist derzeit um seine Herausforderungen nicht zu beneiden: Krieg in der Ukraine, eine tief gespaltene Gesellschaft, Inflation und jetzt auch noch tierische Probleme im Weißen Haus.

Nach Informationen der "New York Post" soll sein zwei Jahre alter Deutscher Schäferhund, der auf den Namen "Commander" hört, immer wieder für Ärger sorgen. Grund sei sein aggressives Verhalten gegenüber den Mitarbeitern des Präsidenten.

Die Vorfälle seien demnach in Dokumenten des Geheimdienstes genau aufgeführt worden. Die wohl heftigste Beißattacke habe sich im November vergangenen Jahres ereignet. Ein Beamter des Secret Service musste sogar zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Mann trug schwere Wunden an Arm und Oberschenkel davon.

Nur wenige Wochen später dann der nächste Vorfall: Der angriffslustige Vierbeiner schnappte nach der Hand eines weiteren Geheimdienstlers, brach diesem sogar den Arm.

Nach Informationen der "New York Post" soll Joe Biden daran eine Mitschuld getragen haben, da der 80-Jährige seinen Schäferhund an einem Familienfilmabend unbeobachtet losgelassen haben soll. Wenige Wochen später erwischte das Tier einen Sicherheitstechniker am Rücken.