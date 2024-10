Melania Trump meldet sich mit Video zu Wort: Und fällt Donald Trump direkt in den Rücken!

Ex-US-Präsident Donald Trump (78) bei einem seiner wenigen Auftritte mit seiner Frau Melania Trump (54). © J. Scott Applewhite/AP/dpa

"Es gibt keinen Raum für Kompromisse, wenn es um dieses wesentliche Recht geht, das alle Frauen von Geburt an besitzen: die individuelle Freiheit", sagt die Ehefrau des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump (78) in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video (siehe unten).

Die individuelle Freiheit sei ein Grundprinzip, für das sie "ohne jeden Zweifel" eintrete.

Das nur 28 Sekunden lange Video endet mit einer Frage: "Was bedeutet 'Mein Körper, meine Entscheidung' wirklich?" Damit bezieht sie sich auf den englischen Slogan "My body, my choice", den Abtreibungsbefürworter als zentrales Argument in der Debatte verwenden.

Zuvor hatte der britische Guardian über einen Auszug aus den noch unveröffentlichten Memoiren der früheren First Lady berichtet. Darin beschreibt Melania Trump sich als leidenschaftliche Befürworterin des Rechts einer Frau, über ihren eigenen Körper - einschließlich des Rechts auf Abtreibung - zu bestimmen.