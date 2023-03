Michelle Obama: US-Präsident Trump brachte sie zum Weinen

Donald Trump (76) sorgte für viele Tränen bei der ehemaligen First Lady. © Fotomontage: dpa/ZUMA Press Wire/Brian Cahn//dpa/Hasan Bratic

Nach der Amtseinführung von Donald Trump (76) als Präsident im Januar 2017 seien sie und ihre Familie in das Regierungsflugzeug Air Force One gestiegen, erzählte die 59-Jährige in ihrem neuen Podcast "The Light Podcast".

"Und als sich die Türen schlossen, habe ich 30 Minuten lang geweint, unkontrolliert geschluchzt, denn so sehr haben wir uns acht Jahre lang zusammengerissen."

Es sei schwer gewesen, das Weiße Haus in der US-Hauptstadt Washington zu verlassen, in dem sie acht Jahre lang gelebt hatte - es sei das einzige Haus gewesen, dass die beiden Töchter wirklich kannten. "Sie erinnerten sich an Chicago, aber sie hatten mehr Zeit im Weißen Haus verbracht als irgendwo sonst."

Der Abschied von den Angestellten im Weißen Haus sei schwierig gewesen, sagte die Ehefrau des früheren US-Präsidenten (2009-2017) Barack Obama (61) weiter. "Da gab es Tränen, da waren diese Gefühle."

Besonders schlimm sei es aber gewesen, die Amtseinführung Trumps zu erleben.