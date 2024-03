Putin nach seiner "Wahl" voller Euphorie: "Wir sind ein geeintes Team"

Moskau - Der russische Staatschef Wladimir Putin (71) hat seinen Landsleuten für die Teilnahme an der Präsidentschaftswahl gedankt, aus der er Teilergebnissen zufolge als klarer Sieger hervorgegangen ist.

Wladimir Putin (71) wird wohl weiter über Russland regieren. © AFP/Pool/Natalia Kolesnikova

"Wir sind ein geeintes Team, alle russischen Bürger, die in die Wahllokale gekommen sind und gewählt haben", sagte Putin in der Nacht zum Montag in einer Rede vor seinem Wahlkampfteam, die vom Staatsfernsehen übertragen wurde.

Die Wahlergebnisse zeigten das "Vertrauen" der Russen in seine Führung.

Teilergebnissen zufolge kommt Putin auf rund 87 Prozent. Er steht damit vor einer weiteren sechsjährigen Amtszeit an der Spitze Russlands.

Putins Sieg bei der dreitägigen Präsidentschaftswahl galt von vornherein als ausgemacht. Alle bekannteren Kritiker des Kreml-Chefs sind entweder tot, inhaftiert oder im Exil. Eine weitere Amtszeit ermöglicht es Wladimir Putin, bis 2030 zu regieren und damit insgesamt länger als jeder russische Staatenlenker seit Katharina der Großen im 18. Jahrhundert.

"Besondere Worte der Dankbarkeit" richtete Putin in der Rede "an unsere Soldaten", welche in der Ukraine "die wichtigste Aufgabe erfüllen, unser Volk zu schützen".