Verbrecher gegen Greis: Wahlkampf in den USA

Washington - Es ist Wahlkampf in den USA , wenn ein mehrfach angeklagter Unternehmer und ein stolpernder und stotternder alter Greis um die Macht im Weißen Haus ringen. In der vergangenen Woche steuerte die einstige Vorzeige-Demokratie langsam aber sicher auf die heiße Phase vor der Präsidentschaftswahl 2024 zu.

Der Weißkopfseeadler symbolisiert den Stolz der Amerikaner. © marioelias/123rf

Ein Weißkopfseeadler sitzt auf der Spitze eines Berges, breitet seine mächtigen Flügel aus und erfüllt das unter ihm liegende Tal mit einem lauten Schrei voller Patriotismus. Im Hintergrund weht die amerikanische Flagge im Wind.

So, oder so ähnlich, blickte der Rest der Welt lange auf das politische System in den USA. Doch von der Bewunderung für eine der ältesten Demokratien überhaupt ist heutzutage kaum noch etwas übrig, wie der laufende Wahlkampf offenbart.

Der Rost am einstigen Glanz zeigte sich beispielsweise am Donnerstag, als die Republikaner zu ihrem ersten TV-Duell unter den möglichen Präsidentschaftskandidaten zusammenkamen. Der Favorit, Ex-Präsident Donald Trump (77), nahm gar nicht erst teil.

Und so standen sie da, die acht übrigen Kandidaten um Ex-Vize Mike Pence (64), Gouverneur Ron DeSantis (44) und Multimillionär Vivek Ramaswamy (38), in einer Art Duell um den Posten als Vizepräsident. Sie attackierten sich gegenseitig, versuchten zu glänzen und machten sich letztlich selbst überflüssig, als sie auf die Frage, ob sie Trump im Fall der Fälle und trotz Verurteilung als Präsidentschaftskandidat ihrer Partei unterstützen würden, fast alle die Hand hoben.