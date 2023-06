Verwirrter Auftritt von US-Präsident Joe Biden: Von wem spricht er da?

Connecticut (USA) - Dieser Auftritt von US-Präsident Joe Biden (80) hinterlässt viele Fragezeichen: Bei einer Rede im US-Bundesstaat Connecticut endete der Demokrat mit den Worten "God Save the Queen, man". Doch von welcher Königin spricht er da?

Nächster Fauxpas: US-Präsident Joe Biden (80) sorgte bei einer Rede für Verwirrung. © Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Nach seinem Vortrag zur Verschärfung der amerikanischen Waffengesetze auf einem Sicherheitsgipfel am Freitag in den USA rief Joe Biden von der Bühne aus die Worte "God Save the Queen" (Deutsch: "Gott schütze die Königin").

Warum der US-Präsident als Schlusssatz seiner Rede ausgerechnet den Titel der englischen Nationalhymne wählte, der je nach Geschlecht des aktuellen Monarchen zwischen "God Save the Queen" und "God Save the King" variiert, warf beim Publikum allerdings Fragen auf.

Denn abgesehen davon, dass die USA seit fast 250 Jahren unabhängig von Großbritannien sind, ist die britische Monarchin Elizabeth II. (†96) vergangenes Jahr gestorben.

Inzwischen ist ihr Sohn, "King" Charles III. (74), im Vereinigten Königreich an der Macht, was Bidens Ausruf umso kurioser macht.



Der 80-Jährige hatte im September vergangenen Jahres sogar an der Beerdigung der Queen teilgenommen. Welche Königin meinte er in seiner Rede also?