Mehr als 50 Prozent der Stimmen: Hier gewinnt Trump die erste Vorwahl haushoch

Die Entscheidung in Iowa fiel nicht in Wahllokalen, sondern bei kleinen Parteiversammlungen, sogenannten Caucus-Treffen. Die liefen noch, als Trumps Sieg bereits verkündet wurde.

Zwischenzeitlich hatte es Befürchtungen gegeben, dass das extreme Wetter Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung und auf den Ausgang haben könnte. Doch dazu kam es nicht, und Trump triumphierte. © Andrew Harnik/AP/dpa

Der Ex-Präsident war als eindeutiger Favorit in das Rennen gegangen - sein Erfolg in Iowa an sich kam also nicht überraschend. Der 77-Jährige lag in Umfragen in Iowa, aber auch in anderen Bundesstaaten und auf nationaler Ebene in den vergangenen Wochen durchgehend mit großem Abstand vor Haley und DeSantis.

Haley war vor Monaten sehr schwach in den Wahlkampf gestartet, hatte sich in Umfragen aber nach und nach stetig nach oben gearbeitet. DeSantis wiederum hatte zu Beginn des Wahlkampfes noch als aussichtsreichster interner Konkurrent für Trump gegolten - für ihn ging es in Umfragen in den vergangenen Monaten jedoch dramatisch bergab.

Er dürfte angesichts des zweiten Platzes in Iowa aufatmen und reagierte mit Genugtuung auf sein Abschneiden. Haley wiederum gab sich kämpferisch und warnte davor, sie vorzeitig abzuschreiben.

In den USA bestimmt die Parteibasis ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten für die Präsidentenwahl. Das Abstimmungsverfahren der Vorwahlen ist komplex und von Staat zu Staat unterschiedlich. Am 5. November steht die Präsidentenwahl an.

Iowa hat zwar zahlenmäßig geringe Bedeutung für die Kandidatenkür. Doch wer in dem kleinen Bundesstaat im Mittleren Westen gut abschneidet, kann mit Rückenwind bei den künftigen Abstimmungen rechnen.