Weg frei für Trump: Wahl-Konkurrentin gibt auf

Während des Vorwahlkampfs hatte die frühere Gouverneurin und Ex-Botschafterin immer wieder scharf als politisch kaum ernstzunehmende Person kritisiert. Der 77-Jährige schoss hingegen noch heftiger zurück und landete dabei wie so oft außerhalb der politischen Etikette.

Haley gelang am "Super Tuesday" lediglich im kleinen, nordöstlichen Bundesstaat Vermont ein Erfolg. Rechnerisch wäre ein Sieg in der Präsidentschaftsvorwahl der Republikaner zwar noch immer möglich, aber höchst unwahrscheinlich. Es stand quasi fest, dass die 52-Jährige sich nicht mehr gegen den Unternehmer durchsetzen können würde.

US Wahl 2024

Der Ex-US-Präsident konnte dabei fast alle Bundesstaaten für sich gewinnen - so unter anderem auch Utah, das als Hochburg der Republikaner gilt.

Zuvor hatte sie in der Präsidentschaftsvorwahl der Republikaner kaum punkten können. Auch am Dienstag, dem sogenannten "Super Tuesday" - ein Tag, der als wichtige Etappe im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur gilt - hatte Trump seinen Siegeszug fortgesetzt.

Dies berichtete das Wall Street Journal am Mittwoch. Die Politikerin wolle ihre Kapitulation noch im Laufe des Vormittages (Ortszeit) während einer kurzen Ansprache in Charleston offiziell bekannt geben.

Nun deutet alles auf das erwartete zweite Duell von Trump und US-Präsident Joe Biden (81) hin - formell nominiert wird der Kandidat der Republikaner allerdings erst bei einem Parteitag im Juli.

"Donald Trump hat geschworen, vom ersten Tag an ein Diktator zu sein", warnte Biden indes in einer Mitteilung. Prognosen gehen davon aus, dass die US-Wahl am 5. November - wie schon die vergangene Wahl Ende 2020 - extrem knapp ausgehen könnte.

Präsident Biden hat zwar unter den Demokraten keine Konkurrenz, wird aber immer wieder für sein Alter kritisiert. Zudem hat der 81-Jährige in den USA mit schlechten Beliebtheitswerten zu kämpfen.