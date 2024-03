Biden gegen Trump: Alte Gegner, neues Duell

Trumps letzte Kontrahentin Nikki Haley (52) zog sich aus dem parteiinternen Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur zurück. © Chris Carlson/AP/dpa

Wer in den Vereinigten Staaten Präsidentschaftskandidat werden will, muss sich zunächst in parteiinternen Abstimmungen in den verschiedenen Bundesstaaten durchsetzen.

Bei der Vorwahlrunde am Dienstagabend wurde bei den Demokraten und Republikanern unter anderem in den Bundesstaaten Georgia, Mississippi und Washington abgestimmt.

Eine Woche zuvor hatten Biden und Trump am wichtigen Wahltag "Super Tuesday" bedeutende Gewinne eingefahren. Im Anschluss warf die Republikanerin Nikki Haley als letzte verbliebene Kontrahentin Trumps hin.

Biden hatte von Anfang an keine ernst zu nehmende Konkurrenz in seiner Partei. Er knackte bereits am frühen Abend die Marke der bei den Demokraten notwendigen 1968 Delegiertenstimmen.

Trump erreichte die bei den Republikanern erforderliche Schwelle von 1215 Delegierten wenige Stunden später.