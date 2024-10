Migration und Rundfunkbeitrag als heiße Themen: Länderchefs sind sich uneinig

Leipzig - Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich zu Beginn ihrer Beratungen in Leipzig uneinig über schärfere Maßnahmen in der Asylpolitik gezeigt. Fraglich schien zudem, ob sich die Regierungschefs bei der Ministerpräsidentenkonferenz auf eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags einigen können.

Die deutschen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am Donnerstag in Leipzig. © Hendrik Schmidt/dpa

Während die unionsgeführten Bundesländer auf einen strengeren Kurs zur Bekämpfung der irregulären Migration nach Deutschland drängen, sehen einige SPD-geführte Länder die Dringlichkeit dieser Debatte als geringer an.

Um die Migrationskrise zu lösen, gebe es viele Instrumente, die man einsetzen könne, so Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU). Die Voraussetzung hierfür sei jedoch, "ein gemeinsames Ziel zu haben".

Nach der Aufnahme vieler Menschen in den vergangenen Jahren müsse das Land nun drastisch reduzieren. "Es geht darum, dass außerhalb der Europäischen Union in sicheren Drittstaaten auch Asylverfahren durchgeführt werden können", so Kretschmer.

Bereits bei vorherigen Ministerpräsidentenkonferenzen hatten die Länderchefs Beschlüsse zur Migration gefasst, die schließlich umgesetzt wurden. Dazu zählt etwa die Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerberinnen und Asylbewerber.