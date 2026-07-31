Auffällige Blutanalyse: War CDU-Politiker Bareiß bei Unfall unter Drogeneinfluss?

Hechingen - Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß (51, CDU ) eingeleitet.

Thomas Bareiß (51, CDU) gehört seit 2005 dem Bundestag an und vertritt dort den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen. © Julian Weber/dpa

Nach Auskunft eines Behördensprechers wurde die Immunität von Bareiß bereits aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft ermittle wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung, sagte der Sprecher. Zuerst hatten die "Stuttgarter Zeitung" berichtet.

Der Verdacht beruhe vor allem auf dem Ergebnis einer Blutanalyse.

"Vor deren Hintergrund besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte den Verkehrsunfall verursacht hat und dabei nicht unter Alkoholeinfluss, jedoch unter dem Einfluss eines synthetischen Betäubungsmittels stand." Bareiß gehört seit 2005 dem Bundestag an und vertritt dort den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen.

An dem Unfall am 12. Juli auf der B27 zwischen Hechingen und Balingen waren nach Polizeiangaben zwei Fahrzeuge beteiligt. Ein 51-Jähriger, der mit seinem Wagen auf der linken Spur fuhr, kollidierte mit einem Auto auf der rechten Spur.