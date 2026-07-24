Paukenschlag! Bundeskanzler Merz feuert Verkehrsminister

Berlin - Paukenschlag im politischen Berlin! Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) wirft Verkehrsminister Patrick Schnieder (58, CDU) nach nur 14 Monaten im Amt raus.

Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU, l.) entlässt Patrick Schnieder (58, CDU) aus seinem Amt als Verkehrsminister. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Grund für den drastischen Schritt des Regierungschefs ist dessen tiefe und anhaltende Unzufriedenheit mit Schnieders Amtsführung – insbesondere bei den Krisenherden Schienennetz und Infrastruktur, wie BILD aus Unionskreisen erfahren hat.

Demnach soll Fritz Güntzler (60, CDU), Bundestagsabgeordneter und Wirtschaftsprüfer aus Göttingen, den Posten fortan übernehmen.

Dem Bericht zufolge wird in Regierungskreisen davon gesprochen, dass Merz "zunehmend genervt" vom ausbleibenden Fortschritt im Verkehrsministerium gewesen ist. Trotz seines Milliarden-Etats habe Schnieder die tiefgreifenden Probleme der deutschen Infrastruktur nicht unter Kontrolle gebracht.

Weiter heißt es, dass Merz keiner sei, der täglich Marschbefehle an Minister verteile. Wenn jedoch grundlegende Aufgaben nicht erfüllt würden, ziehe er daraus irgendwann Konsequenzen.