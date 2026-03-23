Weckruf-Watschn für CSU-Chef Söder: Ein grüner Rathaus-Boss in München
München - Dass München traditionell den Gegentrend zur CSU-lastigen Landesregierung stellt, ist Tradition. TAG24-Redakteur Marco Schimpfhauser geht einen Schritt weiter: Was am Sonntagabend passiert ist - ein Grüner als Oberbürgermeister -, darf man auch als öffentliche Ohrfeige für Landesvater und Bratwurst-Influencer Markus Söder (59, CSU) sehen.
Vor ein paar Jahren noch hätte man wohl jede Wette auf den SPD-Mann Reiter gewonnen. Ein Job beim FC Bayern und ein geistesabwesend daher gesagtes N-Wort-Zitat als Stolperdraht?
Man wagt ja fast zu behaupten, dass ihm das früher noch ein paar Prozente extra gebracht hätte. Hashtag: Flugblatt. Doch diese Zeiten sind wohl um.
Der Rote lag vor der Stichwahl noch vorne. Dann hat die CSU eine Wahlempfehlung ausgesprochen und - zack - Vize.
Und nun?
Nun wird Partei-Boss Markus Söder - berühmt für seine Anti-Grünen-Bierzeltreden - bei der nächsten Wiesn brav lächelnd und dankend nickend den Maßkrug von Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (35) entgegennehmen.
Der Gipfel des CSU-Protests - ausgerechnet in der politisch wichtigsten Stadt Bayerns. Das Ende des "Weiter so"-Gedankens und des Amts-Bonus, das sich durch den gesamten Freistaat zieht. Denn besonders abseits der Städte, auf dem Land, erlebt die Partei ein absolutes Debakel.
CSU verliert reihenweise den einst vererbten Zuspruch
Der größte Hingucker dabei: Freie-Wähler-Kandidat Marc Sturm gewinnt im Landkreis Aichach-Friedberg mit - bitte anschnallen - 50,02 zu 49,98 Prozent gegen Peter Tomaschko von der CSU. Das sind 22 Stimmen Unterschied - bei gut 100.000 Wahlberechtigten.
Vor allem für die Freien Wähler war der Stichwahl-Sonntag ein Erfolg. Die Zahl der Landräte von 14 auf 28 verdoppelt - teilweise mit knapp 80 Prozent Stimmen.
Die Politologin Ursula Münch bezeichnet die Wahlergebnisse in Bayern 2026 als "ein ganz massives Warnzeichen" für die Christsozialen. Das bis zuletzt unhinterfragte Vertrauen in die CSU war einmal.
Was bedeutet das auf Landesebene? Den erhofften Rückenwind für die nächsten Wahlen kann sich Söder schon mal abschminken. Spätestens jetzt ist klar: Die "Die haben wir schon immer gewählt"-Generation ist kein Faktor mehr.
Jetzt müssen leere 10.000-Wohnungs-Versprechen, Anti-Cannabis-Kampagnen, Kernkraft-Wahn und Anti-Grünen-Propaganda langsam weggeräumt werden. Die Leistungen seiner Vorgänger sind nicht mehr abrufbar - Söder muss jetzt zeigen, ob er wirklich ein Mann ist, der für die Bürger und ihre Zukunft arbeitet.
Vielleicht gelingt es ja bei einem kurzen Glückwunsch-Besuch beim ersten grünen Oberbürgermeister der Stadt München. Gemeinsame Ziele sollten sich schnell finden lassen - wenn man das möchte.
Titelfoto: Montage: Malin Wunderlich/dpa + Sven Hoppe/dpa