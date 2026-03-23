Weckruf-Watschn für CSU-Chef Söder: Ein grüner Rathaus-Boss in München

München - Dass München traditionell den Gegentrend zur CSU-lastigen Landesregierung stellt, ist Tradition. TAG24-Redakteur Marco Schimpfhauser geht einen Schritt weiter: Was am Sonntagabend passiert ist - ein Grüner als Oberbürgermeister -, darf man auch als öffentliche Ohrfeige für Landesvater und Bratwurst-Influencer Markus Söder (59, CSU) sehen.

Der Mann der Stunde: Mit Münchens neuem Oberbürgermeister Dominik Krause (35) zieht der erste Grüne auf den Rathaus-Chefsessel. © Sven Hoppe/dpa

Vor ein paar Jahren noch hätte man wohl jede Wette auf den SPD-Mann Reiter gewonnen. Ein Job beim FC Bayern und ein geistesabwesend daher gesagtes N-Wort-Zitat als Stolperdraht?

Man wagt ja fast zu behaupten, dass ihm das früher noch ein paar Prozente extra gebracht hätte. Hashtag: Flugblatt. Doch diese Zeiten sind wohl um.

Der Rote lag vor der Stichwahl noch vorne. Dann hat die CSU eine Wahlempfehlung ausgesprochen und - zack - Vize.

Und nun?

Nun wird Partei-Boss Markus Söder - berühmt für seine Anti-Grünen-Bierzeltreden - bei der nächsten Wiesn brav lächelnd und dankend nickend den Maßkrug von Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause (35) entgegennehmen.

Der Gipfel des CSU-Protests - ausgerechnet in der politisch wichtigsten Stadt Bayerns. Das Ende des "Weiter so"-Gedankens und des Amts-Bonus, das sich durch den gesamten Freistaat zieht. Denn besonders abseits der Städte, auf dem Land, erlebt die Partei ein absolutes Debakel.