24.05.2023 11:59 707 Junge Männer nach Vatertagsparty vermisst: Polizei findet erste Leiche

In Zehdenick verschwanden am Vatertag zwei junge Männer nach einer Feier. Einer der beiden Vermissten wurde jetzt tot aus einem See geborgen.

Von Oliver Weinhold

Zehdenick (Oberhavel) - Jetzt ist es traurige Gewissheit. Einer der beiden vermissten jungen Männer wurde am Mittwoch im Großen Wentowsee bei Zehdenick gefunden. Im Großen Wentowsee wurde am Mittwoch die Leiche von einem der beiden vermissten Männer gefunden. © Joerg Carstensen/dpa Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die Leiche von einem der beiden 21-Jährigen aus dem See geborgen. Ein Polizeisprecher sagte: "Augenscheinlich handelt es sich um einen der beiden Vermissten." Das habe die Feuerwehr zunächst angegeben. Die beiden 21-Jährigen sollen Berichten zufolge nach einer Herrentagsfeier noch in den Großen Wentowsee baden gegangen sein, danach verliert sich ihre Spur. Brandenburg Brandenburgs Innenminister drängt auf Grenzkontrollen zu Polen Die Gruppe Jugendlicher habe am Himmelfahrtstag in Zabelsdorf, einem Ortsteil von Zehdenick, gefeiert. Anschließend ging es wohl in Richtung Großer Wentowsee weiter. Bergungen dauern weiter an Wie die Polizei mitteilte, dauern die Bergungsarbeiten weiter an. Zum Aufenthaltsort des anderen Vermissten konnten keine Angaben gemacht werden. Die Einsatzkräfte hatten zuletzt mit Wasserspürhunden und Tauchern nach ihnen gesucht. Je länger die Suche dauert, desto geringer werden die Chancen, den zweiten jungen Mann noch lebend zu finden.

Titelfoto: Joerg Carstensen/dpa