Mega-Protest im Erzgebirge erwartet: Kein Busverkehr am Montag!

Annaberg-Buchholz - Am kommenden Montag werden zahlreiche Proteste von Bauern und Landwirten im Erzgebirge erwartet - Straßen sollen blockiert werden . Aus diesem Grund wird wohl kein Bus durch das Erzgebirge fahren.

Auch erste Schulen haben bereits angekündigt, dass sie am Montag geschlossen bleiben und stattdessen Homeschooling stattfindet. Eltern sollen sich über ähnliche Regelungen der Schulen ihrer Kinder informieren, heißt es.

Verständlich! An mehr als 74 Versammlungsorten soll es zu Protesten kommen, dort wird das Straßennetz vermutlich komplett lahmgelegt.

In einer Mitteilung des Landratsamtes heißt es weiter, dass der Busbetrieb aufgrund der Straßenblockaden "objektiv nicht leistbar" sei.

Wie das Verkehrsunternehmen RVE auf seiner Internetseite mitteilt, wird der Bus- und Schülerverkehr am Montag eingestellt.

Auch über den Montag hinaus könne es zu Einschränkungen im Busverkehr kommen. © Ralph Kunz

Auch nach dem Mega-Protest am Montag könne es zu Einschränkungen im Schülerbusverkehr geben, heißt es vom Landratsamt. Ausschlaggebend dafür sei die weitere Entwicklung des Protestes.

Ob es zu Einschränkungen über den 8. Januar hinaus kommt, wird am Montag mitgeteilt.

Die Bauern und Landwirte werden am Montag nicht nur im Erzgebirge für Straßenblockaden sorgen - bundesweit wird ein riesiger Protest erwartet.

Der Grund: Die Sparpläne der Bundesregierung - unter anderem sollen die Steuervergünstigungen für Agrardiesel wegfallen.

Bereits in den vergangenen Wochen kam es in Sachsen zu zahlreichen Bauern-Protesten. So wurden beispielsweise Autobahnauffahrten lahmgelegt.