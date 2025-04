"F*** Elon": Über 20 Tesla-Ladesäulen beschädigt und mit Farbe beschmiert

Insgesamt 23 Ladesäulen in Weiterstadt und Pfungstadt sind betroffen. © 5VISION.NEWS

Denn es wird derzeit laut einem Sprecher der Polizei von einem politisch motivierten Hintergrund ausgegangen. Es werde auch ein Zusammenhang mit einer im Internet ausgerufenen Aktionswoche geprüft.

Unter anderem sind auf und bei den Ladestationen die Schriftzüge "Fuck Elon" - bezogen auf Tesla-Boss und Trump-Berater Elon Musk (53) - und "Take Down Tesla" ("Tesla ausschalten") zu lesen.

Laut Polizei sollen die Täter in der Nacht zum Donnerstag zugeschlagen haben. Betroffen sind demnach acht Ladesäulen in der Robert-Koch-Straße in Weiterstadt sowie 15 Ladesäulen und der Verteilerkasten in der Pfungstädter Werner-von Siemens-Straße.