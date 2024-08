Mord an Obdachlosem? Polizei macht schrecklichen Fund in Gebüsch

Kassel - Es besteht wohl kein Zweifel mehr daran: Anfang Juni wurde ein 26 Jahre alter Obdachloser in Kassel Opfer eines brutalen Mordes. Bislang fehlte jedoch jede Spur von der Leiche des wohl Ermordeten - bis zum gestrigen Dienstag.

Der Polizei gelang die Festnahme des dringend Tatverdächtigen bereits Mitte Juli. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei erst am heutigen Folgetag berichtete, gelang es einem größeren Suchtrupp zumindest einen Teil sterblicher Überreste in einem Gebüsch am Waldauer Fußweg auf dem Kasseler Bundesgartenschau-Geländes aufzufinden. Hierfür war das Gelände weiträumig abgesperrt worden.

Vorbehaltlich noch ausstehender gerichtsmedizinischer Untersuchungen wird seitens der Ermittler derzeit fest davon ausgegangen, dass es sich bei dem Fund um Teile des Leichnams des 26-Jährigen handelt. Den entscheidenden Hinweis hatte ihnen dabei der dringend tatverdächtige 28 Jahre alte Mann gegeben, der bereits seit 17. Juli in Untersuchungshaft sitzt.

Bereits am 7. Juni dieses Jahres war der 26-jährige Wohnsitzlose aus seinem gewohnten Umfeld in Kassel verschwunden, woraufhin er als vermisst gemeldet wurde. Zahlreiche Zeugenvernehmungen und Hinweise aus der Bevölkerung lenkten den Verdacht schließlich auf den 28-Jährigen, der sich zudem durch eine Flucht ins Ausland weiter verdächtig gemacht hatte.

Jedoch kehrte der Mann Mitte Juli nach Deutschland zurück, woraufhin ihn Spezialkräfte am 19. Juli festnehmen konnten. Zwischenzeitlich hatte die eigens eingerichtete Arbeitsgruppe "AG Maybach" auch einen schwarzen Opel Corsa älteren Baujahres in den Fokus der Ermittlungen genommen.