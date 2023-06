Nach langer Corona-Pause: Pfungstadt lädt mit viel Prominenz ein zum Hessentag!

Pfungstadt - Mit Ausstellungen, Mitmachaktionen, Musik-Events und Informationsangeboten startet am heutigen Freitag der 60. Hessentag in Pfungstadt.

Auch Peter Maffay und Silbermond werden im Rahmen des Hessentages in Pfungstadt auftreten. © Andreas Arnold/dpa

Bereits ab dem Vormittag lädt die Hessentagsstraße zum Flanieren ein.

Offiziell eröffnet wird das Landesfest dann ab 15.30 Uhr von Ministerpräsident Boris Rhein (51, CDU) und Pfungstadts Bürgermeister Patrick Koch (47, SPD).

Nach drei Jahren coronabedingter Pause rechnen die Macher des Hessentages unter dem Motto "Pfungstadt zieht an" bis zum abschließenden Festumzug am 11. Juni mit 600.000 Besuchern in der Gemeinde südwestlich von Darmstadt.

Zu den namhaften musikalischen Gästen zählen unter anderem Peter Maffay (73), Sarah Connor (42), Silbermond, Danger Dan (40) und Comedian Bülent Ceylan (47).