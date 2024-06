Polizei stoppt Transporter-Fahrer an Raststätte: Was er zuvor plante, war riskant

Weiskirchen/Langenselbold - Dieser Einfall war alles andere als grandios! Zu diesem Schluss dürften auch die Beamten der Autobahnpolizei in Langenselbold (Main-Kinzig-Kreis) gekommen sein, nachdem sie einen Transporter-Fahrer (42) samt Parkkralle am Fahrzeug an der Weiterfahrt gehindert hatten.