Senior kracht in Hauswand und stirbt: Als Polizei seine Wohnung betritt, folgt nächster Schock

Am Sonntagmorgen kam es in Bad Homburg zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Als die Polizei die Witwe des Verstorbenen aufsuchte, lag diese tot in der Wohnung.

Von Angelo Cali

Bad Homburg vor der Höhe - Schreckliche Erkenntnisse machte die Polizei am heutigen Sonntagmorgen in Westhessen. Nach einem tödlichen Verkehrsunfall wollten die Beamten lediglich die Witwe des Verstorbenen kontaktieren. Dazu sollte es jedoch nicht kommen. Die Kriminalpolizei hat nach dem Tod des Ehepaares weitere Ermittlungen eingeleitet. © 5VISION.NEWS Was sich an diesem verhängnisvollen Morgen abspielte, darüber berichtete ein Sprecher der Polizeidirektion Hochtaunus. Demnach wurden Rettungskräfte und Ordnungshüter gegen 6.41 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Homburger und Wetterauer Straße in Bad Homburg vor der Höhe (Hochtaunuskreis) beordert. Hier war der Fahrer eines Audi (†66) nahezu ungebremst in eine Hauswand gekracht. Trotz sofortiger Bergung und Reanimation des Mannes kam für den 66-Jährigen jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort. Während erste Einschätzungen das betroffene Gebäude vorerst für nicht mehr bewohnbar hielten und ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstand, machten sich die Beamten im Anschluss auf den Weg, um die zwischenzeitlich ermittelte Witwe des Verstorbenen über das Unglück zu informieren. Hessen Fünf Jahre nach Kopfschuss-Mord an Walter Lübcke (†65): Große Gedenkfeier mit namhaften Gästen Das Überbringen der Todesnachricht endete jedoch im nächsten Schock für die Ermittler. Denn auch die 61 Jahre alte Gattin des tödlich Verunglückten wurde leblos in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden. Auch für sie kam jede Hilfe zu spät. Mann stirbt bei Autounfall, seine Ehefrau liegt tot in Wohnung: Ermittler vermuten Gewaltverbrechen Der 66-jährige Fahrer des Audi war auf der Stelle tot. © 5VISION.NEWS Derzeit gehen die Ordnungshüter von einem Gewaltverbrechen gegen die 61-Jährige aus. Die zuständige Kriminalpolizei hat sich der weiteren Ermittlungen angenommen. Ob der 66-Jährige zunächst seine Frau und dann sich selbst in suizidaler Absicht getötet hat, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht final beantwortet werden. Normalerweise berichtet TAG24 nicht über mögliche (erweiterte) Suizide. Da die Ermittlungen in diesem Fall aber noch kein endgültiges Ergebnis zutage gefördert haben, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren.

Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

