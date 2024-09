Wunderschönem Welpen wurde übel mitgespielt, doch bei Pit ist Vorsicht geboten

Malinois Pit verweilt derzeit im Tierheim in Frankfurt am Main. Dort gelandet war er aufgrund fehlender Papiere bei der Überführung.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Noch kein halbes Jahr alt und dennoch bereits so viel Negatives erlebt. Das trifft leider auf Hunde-Jungspund Pit zu, der derzeit im Tierheim in Frankfurt am Main auf sein Für-Immer-Zuhause hofft.

Pit musste aufgrund fehlender Papiere im Tierheim in Frankfurt am Main abgegeben werden. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V. Geboren wurde der Malinois (Belgischer Schäferhund) Anfang April dieses Jahres und ist somit noch blutjung sowie nicht kastriert. Seinen Weg in die Pflegeeinrichtung fand er auf äußerst unschöne Art und Weise. So hatte man bei der Überführung des Vierbeiners aus dem Ausland keine gültigen Papiere für Pit greifbar, weshalb der Hundejunge kurzerhand sichergestellt wurde. Hier begann die Leidenszeit für das aufgeweckte Kerlchen aber erst so richtig. Aufgrund der unklaren Verhältnisse, aus denen er stammte, ging es für ihn zunächst einmal in Tollwutquarantäne, um andere Tiere nicht zu gefährden. Gerade in seinem Alter ist eine derartige Maßnahme aber die pure Qual, da es den jungen Hunden so in keiner Weise möglich ist, die für sie noch so neue Welt ausgiebig zu erkunden. Hessen Polizei klingelt bei gesuchtem Kriminellen: Dessen Reaktion ist ziemlich peinlich Von dieser Zwangspause hat sich Pit aber scheinbar keineswegs herunterziehen lassen. Viel eher drängt er förmlich darauf, die verlorene Zeit schnellstmöglich nachzuholen. Sein interessiertes, neugieriges und offenes Wesen sind die perfekten Bedingungen, um aus der Fellnase einen verlässlichen Alltagsbegleiter zu machen. Doch ist bei Pit durchaus auch Vorsicht geboten.

Malinois Pit ist äußerst lernwillig, muss aber noch jede Menge aufholen