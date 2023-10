Aus der Kurve geflogen: Betrunkene 19-Jährige kracht mit VW gegen Hauswand

Greifswald - Unsanft aus dem Schlaf gerissen: In der Nacht zu Dienstag ist eine 19-Jährige in Greifswald mit ihrem Auto gegen eine Hauswand gekracht.

Die Feuerwehr hat den Schaden an dem Haus provisorisch gesichert. (Symbolfoto) © Frank Hormann/dpa-Zentralbild/dpa

Die alarmierten Polizisten konnten die mutmaßliche Unfallursache schnell ausmachen, denn bei der jungen Dame wurde ein Atemalkoholwert von 2,41 Promille festgestellt, was die Entnahme einer Blutprobe nach sich zog.

Gegen 3.30 Uhr kam die junge Frau mit ihrem VW in der Heinrich-Heine-Straße in einer leichten Rechtskurve von der Straße ab, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Demnach durchbrach der Golf anschließend einen Zaun, fuhr über eine Rasenfläche und wurde schließlich erst durch die Wand des dortigen Hauses zum Stehen gebracht.

Bei dem Aufprall hat sich die VW-Fahrerin leicht verletzt. Die Hausbewohnerin wurde zwar unsanft geweckt, blieb jedoch unverletzt. Der Schaden an ihrem Haus, der auf rund 20.000 Euro geschätzt wird, wurde vorerst provisorisch von der Feuerwehr gesichert.