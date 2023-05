Eltern aus Meck-Pomm benennen elftes Kind nach Karl Lauterbach: Der Grund ist kurios

Stralsund - Not macht erfinderisch, lautet ein Sprichwort. Besonders groß muss die Not bei Familie Lauterbach aus Wendisch Baggendorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) sein. Weil die Zuschüsse vom Staat auf sich warten lassen, benannten sie ihr jüngstes Kind nach dem Bundesgesundheitsminister: Karl.

Der jüngste Spross der Familie Lauterbach aus Mecklenburg-Vorpommern teilt sich jetzt den Vornamen mit dem SPD-Gesundheitsminister. © Wolfgang Kumm/dpa

Am 10. März erblickte der elfte Spross von Elisa und Ronny Lauterbach das Licht der Welt. Gegenüber der "Ostsee-Zeitung" erklärte die Neu-Mama, was es mit der ungewöhnlichen Auswahl des Namens auf sich hat.

Demnach habe sich ihr Mann einen deutschen Namen gewünscht und Karl drängte sich da förmlich auf. Doch mehr noch: Auch ein gewisser Hintergedanke war im Spiel.

"Und ja, so ein bisschen ist das auch eine Provokation", sagte Elisa dem Blatt und fügte an: "Der Minister in Berlin kann ruhig auf uns aufmerksam werden."

Das Paar sitzt aktuell auf heißen Kohlen. Seit zwei Monaten sind Kinder- und Elterngeld sowie der Kinderzuschlag fällig. Da dürfte eine in Richtung Berlin geschmetterte Erinnerung vielleicht helfen. Außerdem hofft die Elffach-Mutter, dem SPD-Politiker ihre Lage persönlich schildern zu können.

Um über die Runden zu bekommen, halte sich die Familie mit zwei Ferienwohnungen und Kleintierhaltung auf ihrem Hof über Wasser, schreibt die Zeitung weiter.