SPD-Infostand mit Eiern beworfen: "Kein Streich, sondern politisch motivierte Straftat"

An dem SPD-Infostand machten Ehrenamtliche Wahlkampf, als sie attackiert wurden. © Screenshot/Instagram/annakassautzki (Bildmontage)

"Das war kein Streich, sondern eine politisch motivierte Straftat. Ich bin ehrlich erschüttert", verurteilte SPD-Bundestagsabgeordneten Anna Kassautzki (31) den Angriff auf Instagram und veröffentlichte dazu Fotos nach dem Eierwurf.

"Man kann in einer Demokratie unterschiedlicher Ansichten sein, man kann hart in der Sache diskutieren, man muss sich nicht mögen, aber man greift niemals Menschen tätlich an", so die Politikerin weiter, die am Donnerstag am Infostand anwesend war.

Gegen die Tatverdächtigen wurden Strafanzeigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung von Personen des politischen Lebens erstattet.

Das zuständige Fachkommissariat für Staatsschutzdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Anklam (Mecklenburg-Vorpommern) ermittelt, wer von den Jugendlichen welchen Anteil an dem Vorfall hatte.