AfD-Chancen auf Landtags-Vizepräsidenten schwinden

München - Die Chancen der AfD schwinden, nach mehreren erfolglosen Versuchen in der zurückliegenden Legislaturperiode nun im neuen bayerischen Landtag im Präsidium vertreten zu sein.

Katrin Ebner-Steiner (45) wurde zur neuen Fraktionsvorsitzenden der Bayern-AfD gewählt. © Peter Kneffel/dpa

Nach Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU) und seinem Fraktionschef Klaus Holetschek (58) sowie den Freien Wählern haben nun auch die Grünen und die SPD klargemacht, dass die Wahl eines AfD-Abgeordneten zum Landtagsvizepräsidenten mit den Stimmen aus ihren Fraktionen nicht stattfinden dürfte.

"Ich bin eine freie Abgeordnete. Ich muss mit meinem Gewissen vereinbaren: Wen wähle ich in dieses Präsidium?", sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze (38) am Mittwoch vor Journalisten in München und fügte hinzu: "Ich wähle keinen AfD-Abgeordneten zum Landtags-Vizepräsidenten."

Auch der wiedergewählte SPD-Fraktionschef Florian von Brunn (54) betonte, es sei kaum vorstellbar, dass seine Fraktion einen AfD-Kandidaten unterstützen werde.

Normalerweise ist es Usus, dass jede Fraktion im Landtag einen Vizepräsidenten stellen darf. In der zurückliegenden Legislatur hatten sich die Abgeordneten der anderen Parteien jedoch bei einer Vielzahl von Versuchen geweigert, einem AfD-Kandidaten ihre Stimme zu geben.