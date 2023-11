Bundespolizei schickt in Bayern vier von zehn Migranten zurück

München – Bis Ende September hat die Bundespolizei in Bayern im laufenden Jahr vier von zehn irregulär eingereisten Migranten wieder zurückgeschickt.

Die Quote des Migranten-Anteils in Bayern, bei denen die Einreise schon vor einem möglichen Asylverfahren verhindert wurde, ist von 58 auf 40 Prozent gefallen. © Daniel Karmann/dpa

Die Beamten hätten in diesem Zeitraum rund 22.400 Menschen aufgegriffen, teilte die Bundespolizeidirektion München mit.

Mehr als 8100 von ihnen seien "zurückgewiesen, zurückgeschoben oder abgeschoben" worden.

Für 873 Menschen sei Abschiebehaft angeordnet worden. Zunächst hatte der Bayerische Rundfunk über die Zahlen berichtet.



Als irregulär eingereiste Migranten zählen alle Menschen, die ohne entsprechende Erlaubnis wie Ausweisdokumente, Visum oder Aufenthaltstitel nach Deutschland kommen.

Die unerlaubte Einreise kann Geld- oder Haftstrafen nach sich ziehen. Bei erfolgreichen Asylanträgen werden solche Strafverfahren nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge aber grundsätzlich eingestellt.

Der Anteil der Migranten in Bayern, bei denen die Einreise schon vor einem möglichen Asylverfahren verhindert oder der Aufenthalt in Deutschland beendet worden sei, liege bei rund 40 Prozent, sagte ein Sprecher der Bundespolizeidirektion. Im Vorjahreszeitraum habe diese Quote bei 58 Prozent gelegen.