Entgegen eigener Forderung: Deutsch-Vorkursen in Bayern fehlt Personal

München - Der Umfang der angebotenen Deutsch-Vorkurse vor der Einschulung ist in Bayern in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen – obwohl die Staatsregierung immer wieder die Bedeutung ausreichender Deutschkenntnisse hervorhebt.

Vor der Einschulung verlangt der Freistaat ausreichende Deutschkenntnisse. Das Problem liegt in der Praxis jedoch nicht zwingend an der Nachfrage. © Sven Hoppe/dpa

Das geht aus Antworten des Sozial- und des Kultusministeriums auf parlamentarische Anfragen der Landtags-SPD hervor. Dies müsse sich dringend ändern, fordert die SPD-Sozialpolitikerin Doris Rauscher (57).



Im Kindergartenjahr 2020/2021 wurden für Bayerns Kindergartenkinder demnach noch 9191 Wochenstunden Deutsch-Vorkurse angeboten, im darauffolgenden Jahr 2021/2022 waren es 8737 Wochenstunden.

Im zurückliegenden Kindergartenjahr 2022/2023 wurden dann nur noch 7771 Wochenstunden angeboten - also noch einmal fast 1000 Wochenstunden weniger.

"Vor diesem Hintergrund erscheint das Ziel des Koalitionsvertrages, verpflichtende Sprachstandserhebungen vor Schulbeginn sowie daran anknüpfende Sprachfördermaßnahmen anzubieten, nur schwer umsetzbar", heißt es in einem Antrag, den die SPD in Kürze im Landtag einreichen will.

Rauscher, die Vorsitzende des Sozialausschusses im Landtag ist, verweist auf den deutlich gestiegenen Bedarf an Sprachförderung.

Deshalb sei es essenziell, dass die Anzahl der Kurse so rasch wie möglich wieder hochgefahren werde: "Jedes Kind, das Hilfe beim Deutschlernen braucht, muss sie auch bekommen", sagte Rauscher.