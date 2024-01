Freie Wähler wollen nun doch bei Anti-Rechts-Demos dabei sein - stellen aber Bedingungen

Massenauflauf in München. Laut Polizei setzten 100.000 Menschen ein Zeichen gegen Rechtsextremismus. Die Veranstalter selbst sprechen von noch höheren Zahlen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Während Aiwanger selbst vor allem bei zahlreichen Bauern- und Spediteur-Kundgebungen vor Ort war - sich bei der Häufigkeit auch mehrmals Kritik des Koalitionspartners CSU einfing - zeigte er bislang kein Interesse, an Anti-Rechts-Demos aufzutreten.

Im Gegenteil. Während nachweislich rechtsradikale oder -extreme Gruppen versuchten, die Bauern-Demos zu unterwandern - was Aiwanger selbst öffentlich leugnete - unterstellte er im Gegenzug den Demos gegen Rechtsextremismus eine Unterwanderung von Linksextremisten.

Das ist zwar ebenfalls zutreffend, jedoch war die überragende Mehrheit der Teilnehmer - wie auch bei den Protesten der Landwirte - durchaus in der bürgerlichen Mitte anzusiedeln.

Daher musste Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (57) seinem Stellvertreter widersprechen: "Ich fand das ein sehr gutes Signal gestern, dass so viele Menschen in Deutschland aufgestanden sind, sich gegen die AfD und ihre Doktrin wenden", so der CSU-Chef im ZDF-Morgenmagazin.

"Die große Mehrheit, die jetzt dabei war, die ganz große Mehrheit, waren Bürgerliche, waren Vertreter der normalen Mitte der Gesellschaft."