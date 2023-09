Mann (†48) stirbt nach Arbeiten nahe Biogas-Anlage - Kripo ermittelt

Irlbach - Mit einem rätselhaften Todesfall beschäftigen sich derzeit die Ermittler im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen. Dort ist am Donnerstag ein Mann bei Reparaturarbeiten gestorben.

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing ermittelt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg, dem Gewerbeaufsichtsamt sowie der Berufsgenossenschaft.

"Durch sofort alarmierte Rettungskräfte mit einem Notarzt konnte der Mann medizinisch erstversorgt und schließlich in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden", heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidium Niederbayern.

"Ob der Tod des 48-Jährigen in Zusammenhang mit seinen Arbeiten an der Biogasanlage steht, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen", gab die Polizei bekannt. "Diese dauern an."