Schnee-Chaos in Bayern: Wetterlage könnte sich entspannen

2. Dezember, 18.50 Uhr: Bundesligaspiel zwischen FC Augsburg und Eintracht Frankfurt soll stattfinden

Der FC Augsburg geht trotz des heftigen Wintereinbruchs im Süden Deutschlands zum aktuellen Zeitpunkt davon aus, dass das Heimspiel an diesem Sonntag (19.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt wie geplant stattfinden kann. Das teilte der Bundesligist am Samstag auf seiner Internetseite mit. "Wir tun alles dafür, dass das Spiel ausgetragen werden kann. Etliche Mitarbeiter sind fast rund um die Uhr im Einsatz, so dass wir davon ausgehen, dass die Partie stattfindet", sagte Augsburgs Geschäftsführer Michael Ströll (39). "Sollte sich die Lage verändern, werden wir umgehend informieren."

2. Dezember, 17.45 Uhr: Basketballspiel zwischen Alba Berlin und München abgesagt

Die Absagenflut geht weiter! Nach dem verlegten Fußballspiel zwischen dem FC Bayern und dem 1. FC Union Berlin ist auch die für den morgigen Sonntag geplante Basketballpartie der Münchner gegen Alba Berlin abgesagt worden. "Grund für die Verlegung ist der heftige Wintereinbruch in München und Umgebung, der es der Gästemannschaft unmöglich macht, am Vortag des Spiels nach Berlin zu reisen", teilten die Berliner offiziell mit. Die Entscheidung habe die Basketball-Bundesliga in Abstimmung mit beiden Klubs getroffen. Wann das Duell der Dauerrivalen nachgeholt wird, ist erstmal offen.

Serge Ibaka (34) und seine Kollegen vom FC Bayern können am Sonntag nicht gegen Alba Berlin antreten. © Sven Hoppe/dpa

2. Dezember, 16.55 Uhr: Erhebliche Lawinengefahr in den bayerischen Alpen!

Die Schneefälle sorgen in den Alpen für Probleme. Oberhalb von 1600 Metern herrsche Warnstufe drei der fünfstufigen Skala und so erhebliche Lawinengefahr, teilte die Lawinenwarnzentrale des Bayerischen Landesamts für Umwelt mit. Das Hauptproblem sei laut den Experten derzeit der Neuschnee. Schon ein einzelner Wintersportler könne demnach Schneebrettlawinen auslösen. Im felsigen Steilgelände könnten Lockerschneelawinen von selbst abgehen. Teils könne es auch an steilen Wiesenhängen zur Selbstauslösung von Gleitschneelawinen kommen. "Insgesamt ist die Schneehöhe für die Jahreszeit in allen Höhenlagen überdurchschnittlich", schreiben die Lawinenexperten.

2. Dezember, 16.34 Uhr: Markus Söder und Christian Bernreiter danken Hilfskräften in Bayern

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (56) und Verkehrsminister Christian Bernreiter (59, beide CSU) haben angesichts des heftigen Wintereinbruches den Hilfsorganisationen im Freistaat für ihren Einsatz gedankt. Der Winterdienst sei im Dauereinsatz, schrieb Söder am Samstag auf Instagram und wünschte den Bürgern: "Bleiben Sie bitte alle gesund!" Bernreiter bat Verkehrsteilnehmer wegen des vielen Schnees um Geduld und Vorsicht. Die Einsatzkräfte leisteten Höchstarbeit, dennoch: "Verzichten Sie auf alle nicht nötigen Fahrten und kommen Sie gut und heil durch das Wochenende!"

2. Dezember, 16.22 Uhr: Bayerische Regiobahn fährt nicht - Schienenersatzverkehr nicht möglich

Die Bayerische Regiobahn hat ihren Zugverkehr inzwischen komplett eingestellt, sie bedient entsprechend den Bereich Chiemgau-Inntal, Berchtesgaden-Ruhpolding, Oberland, Ammersee-Altmühltal und Ostallgäu-Lechfeld. "Für den Samstag ist der Betrieb einstellt. Am Sonntag müssen wir sehen, wieweit die DB Netz AG die Strecke wieder freigibt", sagte eine Sprecherin zur aktuellen Lage. Für Reisende wichtig: Busse fahren nicht, es gibt keinen Schienenersatzverkehr!

An Bahnverkehr ist in Bayern vielerorts derzeit nicht zu denken. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

2. Dezember, 16.16 Uhr: Zugverkehr in Südbayern wegen Schnee teils eingestellt

Die anhaltenden Schneefälle haben den Zugverkehr in Bayern erheblich beeinträchtigt. Seit Freitagabend sind im Freistaat in verschiedenen Regionen Züge verspätet oder fallen aus, wie die Deutsche Bahn am Samstag mitteilte. Achtung: Der Münchner Hauptbahnhof ist nach Angaben der Bahn den ganzen Samstag nicht mehr anfahrbar! "Wie es die nächsten Tage aussieht, können wir noch nicht sagen. Wir gehen davon aus, dass es auch am Sonntag noch zu großen Einschränkungen kommen wird", sagte eine Bahn-Sprecherin. Zu der Höhe der Schäden gebe es bislang keine Angaben.

2. Dezember, 16.10 Uhr: Thomas Müller wendet sich an Fans und witzelt über Spielabsage

Thomas Müller (34) hat sich bei den Fans gemeldet und mit einer witzigen Videobotschaft auf die wetterbedingte Absage des Heimspiels in der Bundesliga seines FC Bayern München gegen den 1. FC Union Berlin an diesem Samstag reagiert. "Hallo meine Damen und Herren, wir befinden uns wie so oft am Samstagnachmittag in der rechten Halbspur. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso das Spiel heute ausgefallen ist", sagte der dick eingepackte Müller, der bei dicken Flocken selbst ordentlich am Schnee schieben war, lachend. Und führte weiter aus: "Keine Ahnung, aber gut, wir müssen es alle hinnehmen." Seine wichtige Bitte an viele der 13,9 Millionen Menschen, die ihm auf der Plattform derzeit folgen: "Macht's gut, bleibt alle verletzungsfrei, nicht ausrutschen und dann schaun ma mal, vielleicht findet es ja morgen statt oder in den nächsten Tagen."

2. Dezember, 15.55 Uhr: Mehrere Weihnachtsmärkte in Bayern bleiben geschlossen

Wegen des starken Schneefalls bleiben in Bayern am Samstag etliche Weihnachtsmärkte geschlossen. Dazu zählten in München der Markt im Innenhof der Residenz, wo Dachlawinen nach Angaben der Schlösserverwaltung Hütten beschädigt hatten. Auch das beliebte Tollwood-Winterfestival konnte einer Sprecherin zufolge am Samstag nicht öffnen. Betroffen waren des Weiteren zum Beispiel auch die Adventsmärkte in den oberbayerischen Gemeinden Rottach-Egern, Bad Wiessee und Tegernsee sowie im niederbayerischen Bad Füssing. Wie es am morgigen Sonntag weitergeht, steht nicht fest.

2. Dezember, 15.40 Uhr: BRK-Einsatzkräfte trotz Schneeketten und Allrad an ihren Grenzen

Die Schneefälle im Süden Bayerns stellen auch Rettungskräfte und Hilfsorganisationen vor große Herausforderungen. "In einigen Landkreisen Südbayerns stoßen die Einsatzkräfte trotz Schneeketten und Allradantrieb an ihre Grenzen - ohne Unterstützung der Bergwacht ist teilweise kein Durchkommen mehr", teilte ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes mit. Auch seien in einem Landkreis ehrenamtliche Schnelleinsatzgruppen alarmiert, um die Retter zu unterstützen. "Wir schließen uns dem Aufruf des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd an: Bleiben Sie möglichst zu Hause! Das Unfallrisiko ist immens erhöht, jede vermeidbare Fahrt, auf die verzichtet wird, zählt und entlastet die Rettungskräfte in den betroffenen Regionen", heißt es.

Die heftigen Schneefälle im Süden Bayerns stellen auch Rettungskräfte vor erhebliche Herausforderungen. © Peter Kneffel/dpa

2. Dezember, 14.07 Uhr: Tiergarten Straubing und Zoo Augsburg geschlossen

Wegen des extremen Wintereinbruchs sind der Tiergarten Straubing und der Zoo Augsburg am Samstag geschlossen. Nach städtischen Angaben bestand Schneebruchgefahr in den Anlagen. In den beiden Städten wurde vorübergehend auch der öffentliche Nahverkehr eingestellt. Der Tierpark Hellabrunn in München bleibt ebenfalls geschlossen.