Nach Rekord-Schneefällen in Bayern: Noch immer Einschränkungen bei der Deutschen Bahn

Bei der Bayerischen Regiobahn, die große Teile im Süden des Freistaats bedient, kam es am Mittwoch zu einzelnen Zugausfällen. Auf den meisten Strecken werde aber wieder nach Fahrplan gefahren, sagte eine Sprecherin.

Im Regionalverkehr waren südlich und südwestlich der bayerischen Landeshauptstadt noch zahlreiche Strecken gesperrt. Insbesondere im Werdenfelsnetz war laut DB auch am Mittwoch noch kein Bahnverkehr möglich.

Der Knoten München war am Mittwoch nach Angaben der Deutschen Bahn (DB) im Fernverkehr aus den allermeisten Richtungen wieder anfahrbar, teils aber weiter mit Einschränkungen.

Ab Donnerstagabend 22 Uhr droht wieder Stillstand bei der Bahn - diesmal durch Streiks. © Sven Hoppe/dpa

Bei der S-Bahn München waren mehrere Bahnen wieder auf dem gesamten Linienweg unterwegs. Aufwendiger gestalten sich laut DB die Instandsetzungen an der S4, die als einzige Linie zunächst noch komplett unterbrochen war. Hier seien in Grafrath Bäume auf die Gleise geraten, wodurch mehrere Oberleitungsmasten umknickten. Die DB kündigte an, die Strecke bis zum Donnerstag wieder eingleisig zu befahren.

Der Zugverkehr war am Wochenende vor allem im Süden Bayerns nahezu zum Stillstand gekommen. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (59, CSU) warf der Deutschen Bahn schlechte Planung vor.

"Natürlich gab es eine Extremwetterlage, aber das war ja angekündigt, man muss sich auf solche Dinge auch vorbereiten", sagte der Minister dem Radiosender Bayern 2 des Bayerischen Rundfunks (BR).

Für die Nutzung des Schienennetzes zahle der Freistaat rund 700 Millionen Euro im Jahr. "Da erwarte ich ein funktionierendes Netz."